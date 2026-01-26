МВД опровергло сообщения об участии сотрудников в незаконной охоте на Алтае

В МВД сообщают, что авторы публикаций не перепроверили сведения, полученные из сомнительных источников, что привело к содержанию в материалах голословных обвинений в адрес сотрудников министерства.

"Информация о незаконной охоте была опубликована на официальном сайте МВД по Республике Алтай 21 января... В ней шла речь о задержании 43-летнего жителя Шебалинского района, подозреваемого в отстреле трех сибирских косуль, не имея на это соответствующего разрешения. Мужчина является главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств и никакого отношения к органам внутренних дел не имеет", - подчеркнули в МВД.