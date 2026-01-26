МВД опровергло сообщения об участии сотрудников в незаконной охоте на Алтае

БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. МВД по Республике Алтай опровергает информацию об участии своих сотрудников в незаконной охоте на косуль, сообщается на сайте МВД РФ.
"Сегодня, 26 января, ряд интернет-изданий и Telegram-каналов опубликовали информацию о якобы причастности сотрудников МВД по Республике Алтай к незаконной охоте на трех сибирских косуль в Шебалинском районе. МВД по Республике Алтай официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности и дискредитирует работу ведомства", - говорится в сообщении.
В МВД сообщают, что авторы публикаций не перепроверили сведения, полученные из сомнительных источников, что привело к содержанию в материалах голословных обвинений в адрес сотрудников министерства.
"Информация о незаконной охоте была опубликована на официальном сайте МВД по Республике Алтай 21 января... В ней шла речь о задержании 43-летнего жителя Шебалинского района, подозреваемого в отстреле трех сибирских косуль, не имея на это соответствующего разрешения. Мужчина является главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств и никакого отношения к органам внутренних дел не имеет", - подчеркнули в МВД.
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
2 октября 2025, 08:20