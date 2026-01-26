Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области установили вторую из пяти поврежденных опор ЛЭП
13:51 26.01.2026 (обновлено: 14:12 26.01.2026)
В Мурманской области установили вторую из пяти поврежденных опор ЛЭП
Вторую из пяти поврежденных под Мурманском опор ЛЭП удалось установить с помощью вертолета, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, мурманская область, мурманск, североморск, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Вторую из пяти поврежденных под Мурманском опор ЛЭП удалось установить с помощью вертолета, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Вылетели сразу, как только позволили погодные условия. Конструкцию собрали на земле, закрепили тросами, подняли и смонтировали на месте", - написал Чибис, поблагодарив лётчиков Архангельского объединённого авиаотряда за помощь.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника, по сообщению властей, все потребители обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством.
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
