Рейтинг@Mail.ru
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 26.01.2026 (обновлено: 21:30 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/mts-2070425759.html
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения - РИА Новости, 26.01.2026
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:29:00+03:00
2026-01-26T21:30:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100905/04/1009050432_0:74:3379:1975_1920x0_80_0_0_7586e183e0c3368399133d531cd8f510.jpg
https://ria.ru/20260115/direktorbiychuk-2068180322.html
https://ria.ru/20251113/mintsifra-2054792070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100905/04/1009050432_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_d26cd7d7cfce335d88c8cebbd3551563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС
МТС ответил на предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения

РИА Новости: МТС считает, что договор с ФАС не касается будущего повышения цен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота офиса МТС
Работа офиса МТС - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа офиса МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мировое соглашение, между оператором связи МТС и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, касающееся повышения тарифов в 2024 году, не затрагивает вопросы будущих инициатив компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Ранее в понедельник ФАС России сообщила, что направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечается, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в наступающем феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС РФ и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В МТС рассказали, почему онлайн-мошенники побеждают свою жертву
15 января, 21:09
"МТС направила в ФАС информацию об исполнении мирового соглашения в части возврата повышения 2024 года. Вопросы будущих инициатив компании мировым соглашением не затрагиваются", - сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что оператор указывал экономические причины текущего изменения тарифов в уведомлении, направленном в ФАС. Компания готова предоставить регулятору более подробные сведения.
В конце ноября МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение.
МТС в рамках урегулирования спора перечислит около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве.
Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минцифры оценило соглашение ФАС и МТС
13 ноября 2025, 15:56
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала