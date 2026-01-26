https://ria.ru/20260126/moskva-2070423986.html
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться - РИА Новости, 26.01.2026
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
В Москве уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться, несмотря на внешнее давление, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:16:00+03:00
2026-01-26T21:16:00+03:00
2026-01-26T21:16:00+03:00
в мире
индия
москва
россия
андрей руденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069021532.html
индия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, москва, россия, андрей руденко
В мире, Индия, Москва, Россия, Андрей Руденко
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
Руденко: отношения России и Индии продолжат развиваться, несмотря на давление
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться, несмотря на внешнее давление, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Убежден, что в наступившем году российско-индийские связи, особо привилегированное стратегическое партнерство, несмотря на внешнее давление, продолжат укрепляться, способствуя социально-экономическому развитию двух стран, внося весомый вклад в поддержание евразийской и глобальной безопасности", - сказал Руденко
, выступая на приеме по случаю празднования национального дня Индии
.
По его словам, сегодня Индия - один из ведущих центров формирующегося миропорядка.
"Это динамично развивающаяся мировая держава, с мощным экономическим, научно-техническим и инновационным потенциалом, неоспоримым влиянием в международном сообществе", - добавил Руденко.
День Республики - национальный праздник Индии, отмечающий принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.