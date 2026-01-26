Рейтинг@Mail.ru
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
21:16 26.01.2026
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться
В Москве уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться, несмотря на внешнее давление, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:16:00+03:00
2026-01-26T21:16:00+03:00
в мире
индия
москва
россия
андрей руденко
индия
москва
россия
в мире, индия, москва, россия, андрей руденко
В мире, Индия, Москва, Россия, Андрей Руденко
Флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться, несмотря на внешнее давление, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Убежден, что в наступившем году российско-индийские связи, особо привилегированное стратегическое партнерство, несмотря на внешнее давление, продолжат укрепляться, способствуя социально-экономическому развитию двух стран, внося весомый вклад в поддержание евразийской и глобальной безопасности", - сказал Руденко, выступая на приеме по случаю празднования национального дня Индии.
По его словам, сегодня Индия - один из ведущих центров формирующегося миропорядка.
"Это динамично развивающаяся мировая держава, с мощным экономическим, научно-техническим и инновационным потенциалом, неоспоримым влиянием в международном сообществе", - добавил Руденко.
День Республики - национальный праздник Индии, отмечающий принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.
В миреИндияМоскваРоссияАндрей Руденко
 
 
