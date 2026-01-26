В МИД России уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве уверены, что отношения с Индией продолжат развиваться, несмотря на внешнее давление, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Убежден, что в наступившем году российско-индийские связи, особо привилегированное стратегическое партнерство, несмотря на внешнее давление, продолжат укрепляться, способствуя социально-экономическому развитию двух стран, внося весомый вклад в поддержание евразийской и глобальной безопасности", - сказал Руденко , выступая на приеме по случаю празднования национального дня Индии

По его словам, сегодня Индия - один из ведущих центров формирующегося миропорядка.

"Это динамично развивающаяся мировая держава, с мощным экономическим, научно-техническим и инновационным потенциалом, неоспоримым влиянием в международном сообществе", - добавил Руденко.