Рейтинг@Mail.ru
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/moskva-2070410733.html
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд - РИА Новости, 26.01.2026
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд
Заочное дело в отношении иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Мещанский суд Москвы для... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:21:00+03:00
2026-01-26T20:21:00+03:00
происшествия
россия
екатерина шульман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_3fcc24ea4b257f5a13be9eed42618545.jpg
https://ria.ru/20260126/professor-2070296297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b97a2aea86feab56e0fae7fd9dd89a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатерина шульман
Происшествия, Россия, Екатерина Шульман
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд

В Мещанский суд Москвы поступило заочное дело против Шульман

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолитолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман*
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заочное дело в отношении иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что дело зарегистрировано в суде в понедельник. Дата заседания не назначена.
Ранее Шульман* было заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
Установлено, что Шульман* дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.
В отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 11:59
 
ПроисшествияРоссияЕкатерина Шульман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала