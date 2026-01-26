Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заочное дело в отношении иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что дело зарегистрировано в суде в понедельник. Дата заседания не назначена.

Ранее Шульман* было заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Установлено, что Шульман* дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.

В отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года.

