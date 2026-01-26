https://ria.ru/20260126/moskva-2070410733.html
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд
россия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заочное дело в отношении иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что дело зарегистрировано в суде в понедельник. Дата заседания не назначена.
Ранее Шульман*
было заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
Установлено, что Шульман* дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.
В отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ