Аэропорты Москвы могут скорректировать расписание из-за снегопада

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла могут корректировать расписание на фоне сильного снегопада 27-29 января, не исключены отмены рейсов, сообщили в Росавиации.

"Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.