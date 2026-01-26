Аэропорты Москвы могут скорректировать расписание из-за снегопада

https://ria.ru/20260126/moskva-2070407083.html
Аэропорты московского авиаузла могут корректировать расписание на фоне сильного снегопада 27-29 января, не исключены отмены рейсов, сообщили в Росавиации.
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла могут корректировать расписание на фоне сильного снегопада 27-29 января, не исключены отмены рейсов, сообщили в Росавиации.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве
с 0.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС
по Москве.
"Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Корректировки могут быть связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек от снега и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
Росавиация
рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдачи вещей в багаж.