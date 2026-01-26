В Москве службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада в Москве, наибольшее количество осадков ожидается во вторник и в среду, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе после 21.00 26 января начнется сильный снегопад, который продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января. Менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание будет уделяться оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", - отметил Бирюков.