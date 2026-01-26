Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы
26.01.2026
17:49 26.01.2026
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы - РИА Новости, 26.01.2026
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы
в мире
Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка учиться, как чистить улицы, у Москвы

Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Мамдани учиться у Москвы, как чистить улицы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани учиться у Москвы, как чистить улицы от снега.
"Мамдани, сам чистящий снег, - это хорошая фотосессия, и она заслуживает похвалы. "Теплота коллективизма" в действии. Следующий шаг - возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закрыты государственные школы.
Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"
28 декабря 2025, 06:39
 
