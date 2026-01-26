В Москве благоустроили Мантулинскую улицу и проезд у парка "Красная Пресня"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Мантулинской улицы и проезда вдоль парка "Красная Пресня" в Центральном административном округе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнили в прошлом году работы по комплексному благоустройству Мантулинской улицы и прилегающей к ней территории вдоль парка "Красная Пресня". Главной задачей было объединить пространство, сделать его более современным и функциональным для местных жителей, посетителей парка и туристов", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили водосточные сети.

"В рамках проекта привели в порядок тротуары и при необходимости расширили, обновили на них почти 7,2 тысячи квадратных метров покрытия. На проезжей части уложили свыше 12 тысяч "квадратов" асфальта, сделали парковочные карманы, для пассажиров городского транспорта сохранили две существующие и добавили две новые автобусные остановки. Смонтировали фонари с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.