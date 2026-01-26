Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроили Мантулинскую улицу и проезд у парка "Красная Пресня"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
26.01.2026
В Москве благоустроили Мантулинскую улицу и проезд у парка "Красная Пресня"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Мантулинской улицы и проезда вдоль парка "Красная Пресня" в Центральном административном... РИА Новости, 26.01.2026
2026
В Москве благоустроили Мантулинскую улицу и проезд у парка "Красная Пресня"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Мантулинской улицы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Мантулинской улицы и проезда вдоль парка "Красная Пресня" в Центральном административном округе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнили в прошлом году работы по комплексному благоустройству Мантулинской улицы и прилегающей к ней территории вдоль парка "Красная Пресня". Главной задачей было объединить пространство, сделать его более современным и функциональным для местных жителей, посетителей парка и туристов", - отметил Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство Мантулинской улицы
Заммэра пояснил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили водосточные сети.
"В рамках проекта привели в порядок тротуары и при необходимости расширили, обновили на них почти 7,2 тысячи квадратных метров покрытия. На проезжей части уложили свыше 12 тысяч "квадратов" асфальта, сделали парковочные карманы, для пассажиров городского транспорта сохранили две существующие и добавили две новые автобусные остановки. Смонтировали фонари с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ обустроили свыше 4,2 тысячи квадратных метров газона.
