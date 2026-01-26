На западе Москвы построили более километра газопровода высокого давления

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более километра газопровода высокого давления построили на западе Москвы, Более километра газопровода высокого давления построили на западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реализуют на западе столицы в районе Раменки проект по строительству газопровода высокого давления, направленный на развитие городской инженерной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет более 30 процентов. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года. На сегодняшний день построили более километра газопровода, при этом его общая протяженность превысит 3,1 километра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект также предусматривает установку современного запорного устройства с электроприводом, управлять которым будут из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" дистанционно. Уточняется, что это позволит повысить уровень безопасности и оперативность управления системой газоснабжения.