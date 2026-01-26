Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы построили более километра газопровода высокого давления - РИА Новости, 26.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:19 26.01.2026
На западе Москвы построили более километра газопровода высокого давления
Более километра газопровода высокого давления построили на западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.01.2026
2026
На западе Москвы построили более километра газопровода высокого давления

Более километра газопровода высокого давления построили на западе Москвы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более километра газопровода высокого давления построили на западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реализуют на западе столицы в районе Раменки проект по строительству газопровода высокого давления, направленный на развитие городской инженерной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет более 30 процентов. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года. На сегодняшний день построили более километра газопровода, при этом его общая протяженность превысит 3,1 километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект также предусматривает установку современного запорного устройства с электроприводом, управлять которым будут из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" дистанционно. Уточняется, что это позволит повысить уровень безопасности и оперативность управления системой газоснабжения.
Как подчеркивается на сайте, комбинация различных методов позволяет адаптировать технологические решения к геологическим и градостроительным условиям каждого участка трассы. Кроме того, новый газопровод обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение жилых домов, социальных учреждений и коммунальных объектов района Раменки. Срок его службы составит более 40 лет.
Площадки фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Городской прогресс: какую технику используют коммунальщики Москвы в работе
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
