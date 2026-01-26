В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль работы электросетевых объектов. По всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.