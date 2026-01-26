https://ria.ru/20260126/moskva-2070366495.html
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов - РИА Новости, 26.01.2026
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского
москва
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль работы электросетевых объектов. По всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.