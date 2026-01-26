Рейтинг@Mail.ru
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
16:57 26.01.2026
В Москве службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 26.01.2026
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за низких температур", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль работы электросетевых объектов. По всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Трамваи во время снегопада в Москве
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
