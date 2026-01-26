В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 7,5 годам трех бывших полицейских по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Измайловского районного суда города Москвы Кормилицын Дмитрий Александрович, Сотников Владимир Сергеевич и Ильмяндаев Максим Владиславович признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. "а,б,г" ч. 3 ст. 286 УК РФ, им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что экс-сотрудников столичного главка МВД лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 2,5 года, все они лишены специальных званий.
В феврале 2025 года главк сообщал о причастности троих полицейских к противоправной деятельности. Предварительно было установлено, что в мае 2024 года инспектор ГИБДД и двое сотрудников УВД по ВАО, вступив в сговор с пятью гражданами, инсценировали задержание мужчины в связи с незаконным хранением и сбытом наркотических средств. За непривлечение к уголовной ответственности они потребовали 3 миллиона рублей.