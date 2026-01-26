В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 7,5 годам трех бывших полицейских по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там уточнили, что экс-сотрудников столичного главка МВД лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 2,5 года, все они лишены специальных званий.