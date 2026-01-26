Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками - РИА Новости, 26.01.2026
16:55 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/moskva-2070366080.html
В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками
В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками - РИА Новости, 26.01.2026
В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками
Измайловский суд Москвы приговорил к 7,5 годам трех бывших полицейских по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:55:00+03:00
2026-01-26T16:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1b5d07336fcfc803f2c0a40ed6cdae57.jpg
https://ria.ru/20260115/stambul-2068009682.html
москва
россия
происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве осудили трех бывших полицейских по делу об афере с наркотиками

В Москве экс-полицейских осудили на 7,5 лет по делу об афере с наркотиками

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 7,5 годам трех бывших полицейских по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Измайловского районного суда города Москвы Кормилицын Дмитрий Александрович, Сотников Владимир Сергеевич и Ильмяндаев Максим Владиславович признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. "а,б,г" ч. 3 ст. 286 УК РФ, им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что экс-сотрудников столичного главка МВД лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 2,5 года, все они лишены специальных званий.
В феврале 2025 года главк сообщал о причастности троих полицейских к противоправной деятельности. Предварительно было установлено, что в мае 2024 года инспектор ГИБДД и двое сотрудников УВД по ВАО, вступив в сговор с пятью гражданами, инсценировали задержание мужчины в связи с незаконным хранением и сбытом наркотических средств. За непривлечение к уголовной ответственности они потребовали 3 миллиона рублей.
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции
15 января, 11:33
 
ПроисшествияМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
