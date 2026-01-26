Снегопад начнется в Москве после 22:00

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снег в некоторых районах Москвы начнется в 22.00, а после двух часов ночи в зоне сильного снегопада будет вся территория города, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что снегопад сначала не будет сильным, он усилится после 02.00 - 03.00 часов ночи, во второй половине ночи. Интенсивность уже будет в категории "сильная".