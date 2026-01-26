Рейтинг@Mail.ru
Снегопад начнется в Москве после 22:00
15:58 26.01.2026 (обновлено: 17:59 26.01.2026)
Снегопад начнется в Москве после 22:00
общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Новый год
Девушка идет во время снегопада по улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снег в некоторых районах Москвы начнется в 22.00, а после двух часов ночи в зоне сильного снегопада будет вся территория города, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Москва у нас очень большая по территории и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 - 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 - 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что снегопад сначала не будет сильным, он усилится после 02.00 - 03.00 часов ночи, во второй половине ночи. Интенсивность уже будет в категории "сильная".
Общество Москва Московская область (Подмосковье) Татьяна Позднякова Новый год
 
 
