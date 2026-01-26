https://ria.ru/20260126/moskva-2070328567.html
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве
Сильные метели, гололед и снежные заносы на дорогах прогнозируются со вторника по четверг на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:15:00+03:00
2026-01-26T14:15:00+03:00
2026-01-26T14:28:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ec5f8f07ea76a192d61fbba89bbec0d.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070300434.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a83c2b3bb20148d433fd1f6bea4a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве
МЧС: в Москве прогнозируются метели, гололед и снежные заносы на дорогах