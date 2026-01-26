Рейтинг@Mail.ru
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
14:15 26.01.2026 (обновлено: 14:28 26.01.2026)
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве
Сильные метели, гололед и снежные заносы на дорогах прогнозируются со вторника по четверг на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 26.01.2026
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС предупредили о метелях и гололеде в Москве

МЧС: в Москве прогнозируются метели, гололед и снежные заносы на дорогах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве во время снегопада
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильные метели, гололед и снежные заносы на дорогах прогнозируются со вторника по четверг на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января на территории Москвы ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег; гололедица и снежные заносы на дорогах; ночью 27 января в отдельных районах метель", - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели рекомендует при управлении транспортом в сложных погодных условиях значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.
"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", - резюмируют спасатели.
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады
