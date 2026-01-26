Рейтинг@Mail.ru
12:18 26.01.2026 (обновлено: 12:48 26.01.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обильные снегопады начнутся в Москве в ночь на вторник, в районе полуночи, и продолжатся в течение трех дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Пик похолодания в столичном регионе пройден. Самые низкие температурные показатели в Москве отмечались в ночь на понедельник, по области - в ночь на воскресенье. Дальше нас ждет потепление, которое будет сопровождаться обильными снегопадами. Снегопад начнется в ночь на вторник, в районе полуночи", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в данном случаи снегопады связаны с теплым атмосферным фронтом, который будет оказывать влияние на погоду столичного региона в течение трех дней: во вторник, в среду и четверг.
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
