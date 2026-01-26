https://ria.ru/20260126/moskva-2070300434.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады
Обильные снегопады начнутся в Москве в ночь на вторник, в районе полуночи, и продолжатся в течение трех дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.01.2026
москва
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады
