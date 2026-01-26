На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль

Рейтинг@Mail.ru
09:18 26.01.2026 (обновлено: 14:10 26.01.2026)
На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль, выезжавший из двора, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и выстрелил в автомобиль
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль, выезжавший из двора, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Тридцатидвухлетний мужчина выезжал со двора на 6-й Радиальной улице, когда ему преградил дорогу неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, повредив его", — говорится в канале главка в MAX.
Стрелявшего задержали, у него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия
2 марта 2025, 11:50
 
