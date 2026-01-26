На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль

"Тридцатидвухлетний мужчина выезжал со двора на 6-й Радиальной улице, когда ему преградил дорогу неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, повредив его", — говорится в канале главка в MAX.