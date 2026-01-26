https://ria.ru/20260126/moskva-2070254522.html
На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль
На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль
На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль, выезжавший из двора, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.01.2026
москва
На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль
На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль