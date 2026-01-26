https://ria.ru/20260126/moskva-2070248889.html
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Двое мужчин погибли в пожаре в жилом доме на улице Молдавская в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:09:00+03:00
происшествия
москва
