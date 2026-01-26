Рейтинг@Mail.ru
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
08:09 26.01.2026 (обновлено: 11:54 26.01.2026)
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Двое мужчин погибли в пожаре в жилом доме на улице Молдавская в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме

Двое мужчин погибли в пожаре в жилом доме на западе Москвы

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия пожара в жилом доме на улице Молдавская в Москве. 26 января 2026
Последствия пожара в жилом доме на улице Молдавская в Москве. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия пожара в жилом доме на улице Молдавская в Москве. 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Двое мужчин погибли в пожаре в жилом доме на улице Молдавская в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"В результате пожара в квартире жилого дома на улице Молдавская погибли двое мужчин 1956 и 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ход и результаты проверки находятся на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре.
Ликвидация последствий пожара в жилом здании в Истре - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
При пожаре в двухэтажном доме в Истре погибли люди
25 января, 07:48
 
