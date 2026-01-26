https://ria.ru/20260126/moskva-2070247796.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет слабый снег и морозы будут постепенно ослабевать. Сейчас в Москве
уже минус 14 градусов, а к вечеру температура повысится до минус 10 - минус 12", - рассказал Леус
.
Он подчеркнул, что ветер южных направлений будет усиливаться, во второй половине дня его скорость составит 4-9 метров в секунду.
"Атмосферное давление падает, к вечеру показания барометров в столице вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.