Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы. Архивное фото

Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Днем погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет слабый снег и морозы будут постепенно ослабевать. Сейчас в Москве уже минус 14 градусов, а к вечеру температура повысится до минус 10 - минус 12", - рассказал Леус

Он подчеркнул, что ветер южных направлений будет усиливаться, во второй половине дня его скорость составит 4-9 метров в секунду.