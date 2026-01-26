Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
07:52 26.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:52:00+03:00
2026-01-26T07:52:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

РИА Новости: в Москве в понедельник ожидаются облачная погода и слабый снег

Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабый снег и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем погоду в столице будет формировать уходящий на юго-восток гребень антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет слабый снег и морозы будут постепенно ослабевать. Сейчас в Москве уже минус 14 градусов, а к вечеру температура повысится до минус 10 - минус 12", - рассказал Леус.
Он подчеркнул, что ветер южных направлений будет усиливаться, во второй половине дня его скорость составит 4-9 метров в секунду.
"Атмосферное давление падает, к вечеру показания барометров в столице вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Вчера, 07:27
 
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
