В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты - РИА Новости, 26.01.2026
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
Мошенники пытаются выманивать коды подтверждения через поддельные рабочие чаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:26:00+03:00
2026-01-26T08:26:00+03:00
2026-01-26T09:55:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Мошенники пытаются выманивать коды подтверждения через поддельные рабочие чаты, предупредили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия", — говорится в сообщении.
По словам киберполицейских, аферисты имитируют в таком чате рабочее общение: добавляют одного реального пользователя и несколько ботов с настоящими именами и фото его коллег. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача", например, срочно передать код подтверждения якобы для оцифровки архива.
Боты подтверждают действия друг друга и так подталкивают жертву к выполнению требования, заключили в МВД.