08:26 26.01.2026 (обновлено: 09:55 26.01.2026)
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мошенники пытаются выманивать коды подтверждения через поддельные рабочие чаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия", — говорится в сообщении.
© Вестник Киберполиции России/TelegramМошенники создают чат с ботами, имитирующими реальных коллег
Мошенники создают чат с ботами, имитирующими реальных коллег
По словам киберполицейских, аферисты имитируют в таком чате рабочее общение: добавляют одного реального пользователя и несколько ботов с настоящими именами и фото его коллег. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача", например, срочно передать код подтверждения якобы для оцифровки архива.
Боты подтверждают действия друг друга и так подталкивают жертву к выполнению требования, заключили в МВД.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием убийства
25 января, 10:23
 
Заголовок открываемого материала