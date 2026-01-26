В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мошенники пытаются выманивать коды подтверждения через поддельные рабочие чаты, Мошенники пытаются выманивать коды подтверждения через поддельные рабочие чаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия", — говорится в сообщении.

© Вестник Киберполиции России/Telegram Мошенники создают чат с ботами, имитирующими реальных коллег © Вестник Киберполиции России/Telegram Мошенники создают чат с ботами, имитирующими реальных коллег

По словам киберполицейских, аферисты имитируют в таком чате рабочее общение: добавляют одного реального пользователя и несколько ботов с настоящими именами и фото его коллег. Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача", например, срочно передать код подтверждения якобы для оцифровки архива.