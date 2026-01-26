Рейтинг@Mail.ru
06:52 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/moshennik-2070244603.html
Мошенник похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье
Мошенник из Москвы похитил 49 миллионов рублей, создав организованную преступную группу (ОПГ), деньги украдены в рамках национального проекта "Экология" в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:52:00+03:00
2026-01-26T06:52:00+03:00
происшествия
москва
забайкальский край
чита
москва
забайкальский край
чита
происшествия, москва, забайкальский край, чита
Происшествия, Москва, Забайкальский край, Чита
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Мошенник из Москвы похитил 49 миллионов рублей, создав организованную преступную группу (ОПГ), деньги украдены в рамках национального проекта "Экология" в Забайкальском крае по газификации частных домовладений, сообщает прокуратура региона.
По версии стороны обвинения, с 2022 года по нацпроекту "Экология" в Чите реализуется проект газификации частных домовладений. В мае 2023 года региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 миллионов рублей коммерческой организации. Зная об этом, подсудимый создал ОПГ из двух своих знакомых и руководителя подрядчика для хищения бюджетных средств.
"С июня по август 2023 года ОПГ заключила фиктивные договоры на разработку и установку программного обеспечения, аренду транспортных средств, а также выделили беспроцентные займы пяти физическим лицам, похитив 49 миллионов рублей... Прокуратура Центрального района Читы по поручению прокуратуры Забайкальского края поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Москвы. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что в понедельник в прениях сторон гособвинитель ориентировал суд на назначение ему наказания в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима, а также взыскание всей суммы причиненного ущерба.
Уточняется, что подсудимый вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
ПроисшествияМоскваЗабайкальский крайЧита
 
 
