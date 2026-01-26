https://ria.ru/20260126/moshennik-2070244603.html
Мошенник похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье
Мошенник похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье - РИА Новости, 26.01.2026
Мошенник похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье
Мошенник из Москвы похитил 49 миллионов рублей, создав организованную преступную группу (ОПГ), деньги украдены в рамках национального проекта "Экология" в...
происшествия
москва
забайкальский край
чита
москва
забайкальский край
чита
Мошенник похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье
Москвич похитил средства в рамках нацпроекта по газификации в Забайкалье
ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Мошенник из Москвы похитил 49 миллионов рублей, создав организованную преступную группу (ОПГ), деньги украдены в рамках национального проекта "Экология" в Забайкальском крае по газификации частных домовладений, сообщает прокуратура региона.
По версии стороны обвинения, с 2022 года по нацпроекту "Экология" в Чите
реализуется проект газификации частных домовладений. В мае 2023 года региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 миллионов рублей коммерческой организации. Зная об этом, подсудимый создал ОПГ из двух своих знакомых и руководителя подрядчика для хищения бюджетных средств.
"С июня по август 2023 года ОПГ заключила фиктивные договоры на разработку и установку программного обеспечения, аренду транспортных средств, а также выделили беспроцентные займы пяти физическим лицам, похитив 49 миллионов рублей... Прокуратура Центрального района Читы по поручению прокуратуры Забайкальского края
поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Москвы
. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что в понедельник в прениях сторон гособвинитель ориентировал суд на назначение ему наказания в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима, а также взыскание всей суммы причиненного ущерба.
Уточняется, что подсудимый вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке.