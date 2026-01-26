Влах рассказала, зачем молдавским властям нужна реформа местного управления

По ее словам, власти намерены провести реформу, чтобы попытаться обеспечить себе как можно больший политический контроль над территориями и административными ресурсами на местном уровне. "Инициированная ПДС реформа не решает главную проблему этой сферы — самоуправление территорий. И после ее проведения территории будут иметь слабый потенциал развития и останутся зависимыми от центральных властей, которые продолжат их дискриминировать, как это происходит и сегодня", - подчеркнула политик.