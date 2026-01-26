Рейтинг@Mail.ru
26.01.2026
18:56 26.01.2026
Влах рассказала, зачем молдавским властям нужна реформа местного управления
Влах рассказала, зачем молдавским властям нужна реформа местного управления
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
игорь гросу
игорь додон
молдавия
гагаузия
кишинев
Влах рассказала, зачем молдавским властям нужна реформа местного управления

Ирина Влах
26.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Реформа местного управления необходима правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) для сохранения власти любой ценой и для усиления контроля над территориями и их административными ресурсами, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Генеральный секретарь правительства Молдавии Алексей Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года. Экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон заявил РИА Новости, что эта реформа является бомбой, заложенной под молдавскую государственность, и главная угроза — это ликвидация реального местного самоуправления.
"За очередной "реформой" правительства стоит привычный сценарий - сохранить власть любой ценой. Расплачиваться за это будут мэрии, которых ПДС возьмет под полный контроль, и жители сел", - написала в своем Telegram-канале Влах.
По ее словам, власти намерены провести реформу, чтобы попытаться обеспечить себе как можно больший политический контроль над территориями и административными ресурсами на местном уровне. "Инициированная ПДС реформа не решает главную проблему этой сферы — самоуправление территорий. И после ее проведения территории будут иметь слабый потенциал развития и останутся зависимыми от центральных властей, которые продолжат их дискриминировать, как это происходит и сегодня", - подчеркнула политик.
На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
Заголовок открываемого материала