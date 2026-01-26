Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию

ТИРАСПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Так называемый план реинтеграции Приднестровья с Молдавией обернется ликвидацией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и приведет к гуманитарной катастрофе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.

В пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС . При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.

"Реинтеграция - это не идея или механизм завершения многолетнего конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Это жалкая попытка прикрыть фиговым листком демагогии главное - попытку любой ценой ликвидировать ПМР. Если эти планы будут реализованы мы станем свидетелями крупнейшей региональной гуманитарной катастрофы", - сказал Соин.

По его словам, в течение десятилетий Молдавия и Приднестровье развивались разнонаправленно. "Это касается практически всего: идеологии, геополитики, системы власти, образования и многого другого. Любая попытка как-то совместить молдавскую и приднестровскую системы приведет к серьезному обострению обстановки", - отметил эксперт.

Он считает, что в случае реализации плана реинтеграции жертвами политических игр Кишинева могут стать обычные люди, как правого, так и левого берегов Днестра . "Но особенно пострадают приднестровцы. Они столкнутся с чистками в руководящем слое ПМР, а сути с фильтрацией, и масштабными репрессиями в отношении всех, кто был сопричастен к развитию непризнанной республики. Гражданами второго сорта станут владельцы российских паспортов. Возникнет острый вопрос по ОГРВ (Оперативная группа российских войск), миротворцам и складам с вооружениями. И это далеко не все проблемы, которые вылезут на поверхность при ликвидации ПМР", - подчеркнул Соин.