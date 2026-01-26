Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/moldaviya-2070321023.html
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию - РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию
Так называемый план реинтеграции Приднестровья с Молдавией обернется ликвидацией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и приведет к гуманитарной... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:35:00+03:00
2026-01-26T13:35:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
евросоюз
тирасполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260123/ekspert-2069897134.html
https://ria.ru/20260113/ekspert-2067587242.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Евросоюз, Тирасполь
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию

Экс-депутат Соин: реинтеграция ПМР в Молдавию может привести к катастрофе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Так называемый план реинтеграции Приднестровья с Молдавией обернется ликвидацией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и приведет к гуманитарной катастрофе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.
В пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о реинтеграции Приднестровья
23 января, 15:40
"Реинтеграция - это не идея или механизм завершения многолетнего конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Это жалкая попытка прикрыть фиговым листком демагогии главное - попытку любой ценой ликвидировать ПМР. Если эти планы будут реализованы мы станем свидетелями крупнейшей региональной гуманитарной катастрофы", - сказал Соин.
По его словам, в течение десятилетий Молдавия и Приднестровье развивались разнонаправленно. "Это касается практически всего: идеологии, геополитики, системы власти, образования и многого другого. Любая попытка как-то совместить молдавскую и приднестровскую системы приведет к серьезному обострению обстановки", - отметил эксперт.
Он считает, что в случае реализации плана реинтеграции жертвами политических игр Кишинева могут стать обычные люди, как правого, так и левого берегов Днестра. "Но особенно пострадают приднестровцы. Они столкнутся с чистками в руководящем слое ПМР, а сути с фильтрацией, и масштабными репрессиями в отношении всех, кто был сопричастен к развитию непризнанной республики. Гражданами второго сорта станут владельцы российских паспортов. Возникнет острый вопрос по ОГРВ (Оперативная группа российских войск), миротворцам и складам с вооружениями. И это далеко не все проблемы, которые вылезут на поверхность при ликвидации ПМР", - подчеркнул Соин.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью
13 января, 13:48
 
В миреМолдавияКишиневЕвросоюзТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала