Рейтинг@Mail.ru
В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/moldavija-2070397461.html
В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов
В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов - РИА Новости, 26.01.2026
В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов
Молдавские власти под лозунгами о европейской интеграции скрывают системный демонтаж принципов правового государства, заявила депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:54:00+03:00
2026-01-26T18:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
страсбург
майя санду
михай попшой
евгения гуцул
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260126/dodon-2070397040.html
https://ria.ru/20260125/moldavija-2070165955.html
https://ria.ru/20260120/moldavija-2068959308.html
молдавия
кишинев
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, страсбург, майя санду, михай попшой, евгения гуцул, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Страсбург, Майя Санду, Михай Попшой, Евгения Гуцул, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Sputnik Молдова
В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов

Депутат Караман обвинила Кишинев в демонтаже принципов правового государства

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Молдавские власти под лозунгами о европейской интеграции скрывают системный демонтаж принципов правового государства, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 26 по 30 января. Перед членами ПАСЕ должна выступить президент Молдавии Майя Санду, а также глава внешнеполитического ведомства страны Михай Попшой. Молдавия на этот раз возглавляет комитет министров Совета Европы.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Правительство Молдавии отправят в отставку до конца года, считает Додон
Вчера, 18:52
Кишиневе это уже сегодня пытаются подать как особое историческое событие. Как будто само по себе кресло, табличка и флаг могут изменить реальные результаты управления страной. Но, если честно, когда у власти нет достижений внутри страны, всегда появляется искушение использовать эти внешние фотографии, громкие поездки и красивые речи про европейский путь. Мы, оппозиция, вынуждены говорить о другом, о том, что за этими фасадными успехами скрывается системный демонтаж принципов, на которых, собственно, стоит Совет Европы", - сказала Караман на брифинге.
Политик отметила, что с приходом к власти Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) давление на судебную систему приобрело масштабы, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми.
"Политические дела против оппонентов, избирательное правосудие, уголовные преследования как инструмент запугивания. Людей фактически наказывают за голосование, за политическую позицию, за участие в демократических процессах. И это уже даже не маскируется", - пояснила Караман.
По ее словам, в республике грубо и последовательно нарушаются верховенство закона, принцип разделения властей и независимой юстиции, попирается уважение к суверенитету государства и ее гражданам.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
"Мы надеемся, что Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие структуры Совета Европы внимательно отнесутся не только к красивым заявлениям молдавской власти, но и к реальному поведению и намерениям тех, кто прикрывает собственные беззакония и управленческую несостоятельность лозунгами о европейской интеграции", - подчеркнула депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
20 января, 10:02
 
В миреМолдавияКишиневСтрасбургМайя СандуМихай ПопшойЕвгения ГуцулСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала