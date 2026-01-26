В оппозиции обвинили молдавские власти в демонтаже правовых принципов

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Молдавские власти под лозунгами о европейской интеграции скрывают системный демонтаж принципов правового государства, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

"В Кишиневе это уже сегодня пытаются подать как особое историческое событие. Как будто само по себе кресло, табличка и флаг могут изменить реальные результаты управления страной. Но, если честно, когда у власти нет достижений внутри страны, всегда появляется искушение использовать эти внешние фотографии, громкие поездки и красивые речи про европейский путь. Мы, оппозиция, вынуждены говорить о другом, о том, что за этими фасадными успехами скрывается системный демонтаж принципов, на которых, собственно, стоит Совет Европы", - сказала Караман на брифинге.

Политик отметила, что с приходом к власти Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) давление на судебную систему приобрело масштабы, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми.

"Политические дела против оппонентов, избирательное правосудие, уголовные преследования как инструмент запугивания. Людей фактически наказывают за голосование, за политическую позицию, за участие в демократических процессах. И это уже даже не маскируется", - пояснила Караман.

По ее словам, в республике грубо и последовательно нарушаются верховенство закона, принцип разделения властей и независимой юстиции, попирается уважение к суверенитету государства и ее гражданам.

"Мы надеемся, что Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие структуры Совета Европы внимательно отнесутся не только к красивым заявлениям молдавской власти, но и к реальному поведению и намерениям тех, кто прикрывает собственные беззакония и управленческую несостоятельность лозунгами о европейской интеграции", - подчеркнула депутат.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.