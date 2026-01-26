В Молдавии число населенных пунктов, оставшихся без света, выросло до 13

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Молдавии, которые частично обесточены из-за непогоды, выросло с 9 до 13, сообщает в понедельник компания Premier Energy Distribution.
Накануне государственная гидрометеорологическая служба Молдавии сообщила, что республику накрыл циклон, из-за чего образовался густой туман. На территории страны также прошел ледяной дождь, дороги в Кишиневе превратились в каток, полиция призывает водителей и пешеходов к максимальной осторожности. Ранее в понедельник компания Premier Energy Distribution сообщала, что девять населенных пунктов в Молдавии оказались частично обесточены из-за непогоды.
"Оперативная обстановка постоянно меняется из-за сложных условий сильного ветра и изморози, особенно на открытых участках, где она оседает на электрических проводах. К 12.30 (13.30 по мск – ред.) частично пострадали 13 населенных пунктов в центре и на юге страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Поясняется, что оперативные бригады работают над безопасным восстановлением электроснабжения. В компании призывают потребителей проявлять повышенную осторожность в связи с сообщениями о повышенном риске падения оборванных проводов на землю.
