В Молдавии число населенных пунктов, оставшихся без света, выросло до 13 - РИА Новости, 26.01.2026
14:34 26.01.2026 (обновлено: 14:57 26.01.2026)
В Молдавии число населенных пунктов, оставшихся без света, выросло до 13
Количество населенных пунктов в Молдавии, которые частично обесточены из-за непогоды, выросло с 9 до 13, сообщает в понедельник компания Premier Energy... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
© Фото : Premier Energy Distribution/TelegramПоследствия непогоды в Молдове
Последствия непогоды в Молдове - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Premier Energy Distribution/Telegram
Последствия непогоды в Молдове
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Молдавии, которые частично обесточены из-за непогоды, выросло с 9 до 13, сообщает в понедельник компания Premier Energy Distribution.
Накануне государственная гидрометеорологическая служба Молдавии сообщила, что республику накрыл циклон, из-за чего образовался густой туман. На территории страны также прошел ледяной дождь, дороги в Кишиневе превратились в каток, полиция призывает водителей и пешеходов к максимальной осторожности. Ранее в понедельник компания Premier Energy Distribution сообщала, что девять населенных пунктов в Молдавии оказались частично обесточены из-за непогоды.
"Оперативная обстановка постоянно меняется из-за сложных условий сильного ветра и изморози, особенно на открытых участках, где она оседает на электрических проводах. К 12.30 (13.30 по мск – ред.) частично пострадали 13 населенных пунктов в центре и на юге страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Поясняется, что оперативные бригады работают над безопасным восстановлением электроснабжения. В компании призывают потребителей проявлять повышенную осторожность в связи с сообщениями о повышенном риске падения оборванных проводов на землю.
Один из цехов Молдавской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
23 января, 13:52
 
