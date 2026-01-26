Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет - РИА Новости, 26.01.2026
12:42 26.01.2026
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет - РИА Новости, 26.01.2026
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет
Девять населенных пунктов Молдавии частично отключены от электричества из-за непогоды, сообщает компания Premier Energy Distribution. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет

В Молдавии девять населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Девять населенных пунктов Молдавии частично отключены от электричества из-за непогоды, сообщает компания Premier Energy Distribution.
Накануне государственная гидрометеорологическая служба Молдавии сообщила, что республику накрыл циклон, из-за чего образовался густой туман. На территории страны также прошел ледяной дождь, дороги в Кишиневе превратились в каток, полиция призывает водителей и пешеходов к максимальной осторожности.
"В настоящее время зафиксированы перебои в электроснабжении сети среднего напряжения из-за неисправностей, возникших вследствие неблагоприятных погодных условий. Девять населенных пунктов в Криулянском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском и Штефан-Водском районе были частично отключены от электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Поясняется, что оперативные бригады задействованы в выявлении неисправностей и их устранении. В компании призывают потребителей проявлять повышенную осторожность и соблюдать правила электробезопасности.
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС
22 января, 20:05
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
