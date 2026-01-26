В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет

"В настоящее время зафиксированы перебои в электроснабжении сети среднего напряжения из-за неисправностей, возникших вследствие неблагоприятных погодных условий. Девять населенных пунктов в Криулянском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском и Штефан-Водском районе были частично отключены от электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.