https://ria.ru/20260126/moldavija-2070306264.html
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет - РИА Новости, 26.01.2026
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет
Девять населенных пунктов Молдавии частично отключены от электричества из-за непогоды, сообщает компания Premier Energy Distribution. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:42:00+03:00
2026-01-26T12:42:00+03:00
2026-01-26T12:42:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260122/pridnestrove-2069691659.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии в девяти населенных пунктах пропал свет
В Молдавии девять населенных пунктов остались без света из-за непогоды
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости.
Девять населенных пунктов Молдавии частично отключены от электричества из-за непогоды, сообщает
компания Premier Energy Distribution.
Накануне государственная гидрометеорологическая служба Молдавии
сообщила, что республику накрыл циклон, из-за чего образовался густой туман. На территории страны также прошел ледяной дождь, дороги в Кишиневе
превратились в каток, полиция призывает водителей и пешеходов к максимальной осторожности.
"В настоящее время зафиксированы перебои в электроснабжении сети среднего напряжения из-за неисправностей, возникших вследствие неблагоприятных погодных условий. Девять населенных пунктов в Криулянском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском и Штефан-Водском районе были частично отключены от электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Поясняется, что оперативные бригады задействованы в выявлении неисправностей и их устранении. В компании призывают потребителей проявлять повышенную осторожность и соблюдать правила электробезопасности.