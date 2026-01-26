МОЭК подала очередной иск к посольству Украины

https://ria.ru/20260126/moek-2070352221.html
украина
москва
моэк
газпром
украина, москва, моэк, газпром
Украина, Москва, МОЭК, Газпром
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) направила в арбитражный суд Москвы свой очередной иск к посольству Украины в России, не функционирующему с 2022 года, - на этот раз о взыскании чуть более 2 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 23 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
До этого МОЭК
с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины
. Один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей – был оставлен без рассмотрения. Остальные иски были полностью удовлетворены, с ответчика взыскано около 44 миллионов рублей. Ответчик своего представителя в суд не направляет.
Как правило, МОЭК взыскивает задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения посольства теплом и горячей водой.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг
") – единая теплоснабжающая организация Москвы
, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.