Рейтинг@Mail.ru
МОЭК подала очередной иск к посольству Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 26.01.2026 (обновлено: 15:58 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/moek-2070352221.html
МОЭК подала очередной иск к посольству Украины
МОЭК подала очередной иск к посольству Украины - РИА Новости, 26.01.2026
МОЭК подала очередной иск к посольству Украины
"Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) направила в арбитражный суд Москвы свой очередной иск к посольству Украины в России, не... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:57:00+03:00
2026-01-26T15:58:00+03:00
украина
москва
моэк
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260115/moek-2068010384.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, моэк, газпром
Украина, Москва, МОЭК, Газпром
МОЭК подала очередной иск к посольству Украины

МОЭК хочет взыскать с украинского посольства 2,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) направила в арбитражный суд Москвы свой очередной иск к посольству Украины в России, не функционирующему с 2022 года, - на этот раз о взыскании чуть более 2 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 23 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
До этого МОЭК с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины. Один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей – был оставлен без рассмотрения. Остальные иски были полностью удовлетворены, с ответчика взыскано около 44 миллионов рублей. Ответчик своего представителя в суд не направляет.
Как правило, МОЭК взыскивает задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения посольства теплом и горячей водой.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МОЭК взыскала с посольства Украины в России более 3,6 миллиона рублей
15 января, 11:37
 
УкраинаМоскваМОЭКГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала