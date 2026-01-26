МОЭК подала очередной иск к посольству Украины

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) направила в арбитражный суд Москвы свой очередной иск к посольству Украины в России, не функционирующему с 2022 года, - на этот раз о взыскании чуть более 2 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.