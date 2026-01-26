Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), преследовавшийся украинскими властями, в понедельник назвал президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла героями.
"Важное (на Украине - ред.) зависело и зависит от двух человек: это президент России... и святейший патриарх Кирилл. Они - зачинатели движения, их свела судьба поистине… поэтому слава нашим героям: президенту России Владимиру Владимировичу Путину и патриарху Кириллу", - сказал митрополит на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.
В 2023 году винницкий городской суд приговорил Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по сфабрикованному делу. Летом 2024 года по ходатайству патриарха Московского и всея Руси его обменяли на украинского диверсанта, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет.