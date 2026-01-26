Рейтинг@Mail.ru
Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:48 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/mitropolit-2070396067.html
Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями
Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями - РИА Новости, 26.01.2026
Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), преследовавшийся украинскими властями, в понедельник назвал президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:48:00+03:00
2026-01-26T18:48:00+03:00
религия
россия
украина
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962545167_0:230:3183:2020_1920x0_80_0_0_1b7fbaa0a1612c8b8039f0b694cf9e56.jpg
https://ria.ru/20260107/kirill-2066726005.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962545167_280:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b32f8743c66d5b1d7c3034ec90693e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Религия, Россия, Украина, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями

Митрополит Ионафан назвал Путина и патриарха Кирилла героями

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), преследовавшийся украинскими властями, в понедельник назвал президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла героями.
"Важное (на Украине - ред.) зависело и зависит от двух человек: это президент России... и святейший патриарх Кирилл. Они - зачинатели движения, их свела судьба поистине… поэтому слава нашим героям: президенту России Владимиру Владимировичу Путину и патриарху Кириллу", - сказал митрополит на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.
В 2023 году винницкий городской суд приговорил Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по сфабрикованному делу. Летом 2024 года по ходатайству патриарха Московского и всея Руси его обменяли на украинского диверсанта, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
7 января, 11:53
 
РелигияРоссияУкраинаВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала