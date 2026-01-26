Украинский митрополит назвал Путина и патриарха Кирилла героями

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), преследовавшийся украинскими властями, в понедельник назвал президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла героями.

В 2023 году винницкий городской суд приговорил Ионафана к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по сфабрикованному делу. Летом 2024 года по ходатайству патриарха Московского и всея Руси его обменяли на украинского диверсанта, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме "Мачулищи" российский самолет.