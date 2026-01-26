Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 26.01.2026
16:57 26.01.2026 (обновлено: 21:16 26.01.2026)
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме
Конструктивные предложения фракции "Единая Россия" в Госдуме позволяют совершенствовать правовую базу РФ для развития экономики и повышения благосостояния... РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме

Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за активное сотрудничество с кабмином

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции "Единая Россия". 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Конструктивные предложения фракции "Единая Россия" в Госдуме позволяют совершенствовать правовую базу РФ для развития экономики и повышения благосостояния людей, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник в рамках подготовки кабмина к ежегодному отчету в Государственной думе провел встречу с депутатами фракции "Единая Россия". Он поблагодарил коллег за активную совместную работу.
"Ваши конструктивные предложения, детальные, отработанные, позволяют, собственно говоря, и дальше совершенствовать и правовую базу для Российской Федерации для развития экономики, для улучшения благосостояния людей, ну, и также правоприменение", - сказал Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин отметил работу "Единой России" над проектом бюджета
Заголовок открываемого материала