https://ria.ru/20260126/mishustin-2070367327.html
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 26.01.2026
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме
Конструктивные предложения фракции "Единая Россия" в Госдуме позволяют совершенствовать правовую базу РФ для развития экономики и повышения благосостояния... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:57:00+03:00
2026-01-26T16:57:00+03:00
2026-01-26T21:16:00+03:00
россия
михаил мишустин
единая россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070347248_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_78b822b8550e0fab6752d8cf328d8276.jpg
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070357431.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070347248_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19b232c6c42075e2b87ede473d78c3a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Михаил Мишустин, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
Мишустин оценил предложения "Единой России" в Госдуме
Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за активное сотрудничество с кабмином