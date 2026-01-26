https://ria.ru/20260126/mintrans-2070362291.html
Минтранс усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта
Минтранс усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта - РИА Новости, 26.01.2026
Минтранс усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта
Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:39:00+03:00
2026-01-26T16:39:00+03:00
2026-01-26T16:43:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
аэрофлот
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20260126/ator-2070360650.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, аэрофлот, azur air
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Аэрофлот, Azur Air
Минтранс усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта
Минтранс и Росавиация усилили мониторинг за работой воздушного транспорта