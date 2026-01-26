Рейтинг@Mail.ru
16:39 26.01.2026 (обновлено: 16:43 26.01.2026)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, аэрофлот, azur air
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Аэрофлот, Azur Air
Минтранс усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг за работой воздушного транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщили в министерстве.
Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг.
"Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Вчера, 16:31
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияАэрофлотAzur Air
 
 
