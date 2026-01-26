Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России показало новейшие наземные роботизированные комплексы (НРТК) "Варан" и "Курьер" на гусеничном шасси, предназначенные для эвакуации раненных военнослужащих.

"Многофункциональность новых комплексов позволяет использовать их для решения различных задач – установка минных заграждений на передовых позициях, применение в качестве наземных дронов-камикадзе с внушительным боевым зарядом, транспортировка боеприпасов, медикаментов и провизии на передовую, дистанционное инженерное обеспечение передовых подразделений, эвакуация раненых", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Роботизированные платформы могут быть оснащены стрелковым вооружением, включая ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", что дополнительно расширяет их тактические возможности, добавили в военном ведомстве.

"НРТК "Варан" предназначен для доставки продовольствия на линию соприкосновения. Также есть специальная тележка для вывоза тяжелораненых, бойцов груз-200. Также еще есть специальный для минирования местности сброс мин. Есть тралы для разминирования, ставятся на него. Он очень маневренный, шустрый сам по себе, мало заметен", - сказал сапер-оператор с позывным "Рус".

Он добавил, что "Варан" хорошо показал себя на испытательном полигоне, и уже боевые типы этого НРТК отправляют российским военнослужащим.

"По скорости там, где человек не может пройти, так как у нас война сейчас современная, дроны везде. Сверху ставится корзина специальная, туда продовольствие, мины, еду, бензин тот же самый. Только для минирования местности - мины можно сбрасывать. И разминировать также, тралы ставятся", - отметил российский боец.

По его словам, данные комплексы позволят уменьшить количество потерь среди военнослужащих.

"Лучше уж кусок железа взорвется, чем человеческая жизнь", - подчеркнул "Рус".

Командир роты "Тура" рассказал об особенностях НРТК "Курьер".

"Он представляет из себя дистанционно управляемую платформу роботизированную, предназначен для поддержки силовых подразделений в мирное, военное время. Основные направления работы у него – это непосредственно огневое воздействие, поддержка силовых подразделений из боевых модулей, таких как автоматический гранатомет АГС-17, пулемет 72 миллиметров "Калашникова", танковый (ПКТ), 12,5 миллиметра пулемет "Утес" танковый (НСВТ)", - сказал он.

Он также рассказал о другом направлении работы "Курьера".

"Это транспортировка грузов, эвакуация раненых, установка минных заграждений из мин ТМ-62. Да, маленечко под свои работы мы их дооснащаем, дооборудуем, чтобы было удобно парням на линии боевого соприкосновения работать с данными роботами", - отметил боец ВС РФ.

По его словам, от российских военнослужащих есть обратная связь насчет усовершенствования данных роботов.