Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 26.01.2026 (обновлено: 13:12 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/minoborony-2070240928.html
Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих
Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих - РИА Новости, 26.01.2026
Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих
Минобороны России показало новейшие наземные роботизированные комплексы (НРТК) "Варан" и "Курьер" на гусеничном шасси, предназначенные для эвакуации раненных... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T05:08:00+03:00
2026-01-26T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070285372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0d1023b2367ab88673c9fd18f65e29e.jpg
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsiya-2070240810.html
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsiya-2070240576.html
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsii-2070240321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Роботизированные комплексы "Варан" и "Курьер"
В Минобороны показали роботизированные комплексы "Варан" и "Курьер", предназначенные для подвоза, эвакуации и других задач.
2026-01-26T05:08
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070285372_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d92fbb710dc0af25dc19e6ebfac29e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Минобороны показало новейшие НРТК для эвакуации военнослужащих

Минобороны показало новейшие НРТК "Варан" и "Курьер" для эвакуации военных

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России показало новейшие наземные роботизированные комплексы (НРТК) "Варан" и "Курьер" на гусеничном шасси, предназначенные для эвакуации раненных военнослужащих.
"Многофункциональность новых комплексов позволяет использовать их для решения различных задач – установка минных заграждений на передовых позициях, применение в качестве наземных дронов-камикадзе с внушительным боевым зарядом, транспортировка боеприпасов, медикаментов и провизии на передовую, дистанционное инженерное обеспечение передовых подразделений, эвакуация раненых", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:06
Роботизированные платформы могут быть оснащены стрелковым вооружением, включая ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", что дополнительно расширяет их тактические возможности, добавили в военном ведомстве.
"НРТК "Варан" предназначен для доставки продовольствия на линию соприкосновения. Также есть специальная тележка для вывоза тяжелораненых, бойцов груз-200. Также еще есть специальный для минирования местности сброс мин. Есть тралы для разминирования, ставятся на него. Он очень маневренный, шустрый сам по себе, мало заметен", - сказал сапер-оператор с позывным "Рус".
Он добавил, что "Варан" хорошо показал себя на испытательном полигоне, и уже боевые типы этого НРТК отправляют российским военнослужащим.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ
Вчера, 05:02
"По скорости там, где человек не может пройти, так как у нас война сейчас современная, дроны везде. Сверху ставится корзина специальная, туда продовольствие, мины, еду, бензин тот же самый. Только для минирования местности - мины можно сбрасывать. И разминировать также, тралы ставятся", - отметил российский боец.
По его словам, данные комплексы позволят уменьшить количество потерь среди военнослужащих.
"Лучше уж кусок железа взорвется, чем человеческая жизнь", - подчеркнул "Рус".
Командир роты "Тура" рассказал об особенностях НРТК "Курьер".
"Он представляет из себя дистанционно управляемую платформу роботизированную, предназначен для поддержки силовых подразделений в мирное, военное время. Основные направления работы у него – это непосредственно огневое воздействие, поддержка силовых подразделений из боевых модулей, таких как автоматический гранатомет АГС-17, пулемет 72 миллиметров "Калашникова", танковый (ПКТ), 12,5 миллиметра пулемет "Утес" танковый (НСВТ)", - сказал он.
Он также рассказал о другом направлении работы "Курьера".
"Это транспортировка грузов, эвакуация раненых, установка минных заграждений из мин ТМ-62. Да, маленечко под свои работы мы их дооснащаем, дооборудуем, чтобы было удобно парням на линии боевого соприкосновения работать с данными роботами", - отметил боец ВС РФ.
По его словам, от российских военнослужащих есть обратная связь насчет усовершенствования данных роботов.
"Они говорят, где здесь это делать, где-то что-то переделать. Мы здесь отрабатываем этот момент и оперативно отправляем обратно", - добавил "Тура".
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала