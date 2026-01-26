Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе
10:46 26.01.2026 (обновлено: 17:26 26.01.2026)
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе - РИА Новости, 26.01.2026
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что несколько сотрудников иммиграционной полиции (ICE) и таможенно-пограничной службы (CBP) подверглись нападению в... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
дональд трамп
миннеаполис
сша
в мире, миннеаполис, сша, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Дональд Трамп
Вэнс рассказал про нападение на сотрудников ICE в Миннеаполисе

Вэнс: в ресторане в Миннеаполисе неизвестные напали на сотрудников ICE

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что несколько сотрудников иммиграционной полиции (ICE) и таможенно-пограничной службы (CBP) подверглись нападению в одном из ресторанов в Миннеаполисе.
"Несколько сотрудников ICE и CBP во внеслужебное время собирались поужинать в Миннеаполисе. Их личности были раскрыты, местонахождение стало известно, и ресторан оказался окружен толпой. Сотрудники были блокированы в ресторане", - говорится в его сообщении в соцсети X.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Минюст США расследует дело о сговоре чиновников Миннесоты, пишут СМИ
17 января, 05:23
По словам Вэнса, местная полиция отказалась отреагировать на их вызов, так как ей были даны соответствующие указания. В итоге на помощь сотрудникам иммиграционной полиции и таможенно-пограничной службы пришли другие сотрудники федеральных ведомств.
Вице-президент США подчеркнул, что это лишь "верхушка айсберга" касаемо происходящего в Миннеаполисе, где местные власти отказываются сотрудничать с миграционными службами.
"Они создали хаос, чтобы происходили события, подобные вчерашнему, когда трагически погиб человек, а политики получали возможность выступить с громкими заявлениями о вреде охраны границ", - написал Вэнс.
Также он выразил надежду, что власти Миннеаполиса "положат конец этому безумию".
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нападения на миграционные службы США могут быть организованы, заявил Вэнс
8 января, 21:48
 
В миреМиннеаполисСШАДональд Трамп
 
 
