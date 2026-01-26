Глобальное сотрудничество ушло в прошлое, заявили в МИД

"Международная обстановка остается в целом нестабильной и труднопрогнозируемой, развивается нелинейно. Тем не менее с высокой долей вероятности можно говорить о том, что глобальное сотрудничество как преобладающий инструмент продвижения национальных интересов на обозримую перспективу ушло в прошлое, уступив место межгосударственному соперничеству, конкуренции и противоборству", - приводятся слова Гребенщикова в статье для журнала "Международная жизнь".