Глобальное сотрудничество ушло в прошлое, заявили в МИД
Глобальное сотрудничество ушло в прошлое, заявили в МИД - РИА Новости, 26.01.2026
Глобальное сотрудничество ушло в прошлое, заявили в МИД
Глобальное сотрудничество как инструмент продвижения национальных интересов ушло в прошлое, уступив место межгосударственному соперничеству, заявил замглавы... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:43:00+03:00
2026-01-26T22:43:00+03:00
2026-01-26T22:43:00+03:00
https://ria.ru/20260112/mintruda-2067325961.html
Глобальное сотрудничество ушло в прошлое, заявили в МИД
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глобальное сотрудничество как инструмент продвижения национальных интересов ушло в прошлое, уступив место межгосударственному соперничеству, заявил замглавы департамента внешнеполитического планирования российского МИД Всеволод Гребенщиков.
"Международная обстановка остается в целом нестабильной и труднопрогнозируемой, развивается нелинейно. Тем не менее с высокой долей вероятности можно говорить о том, что глобальное сотрудничество как преобладающий инструмент продвижения национальных интересов на обозримую перспективу ушло в прошлое, уступив место межгосударственному соперничеству, конкуренции и противоборству", - приводятся слова Гребенщикова в статье для журнала "Международная жизнь".
С учетом этих вводных, подчеркнул он, в ближайшие два года в международных отношениях будет нарастать напряженность.