https://ria.ru/20260126/mid-2070433227.html
В МИД заявили о деградации ситуации на украинском направлении
В МИД заявили о деградации ситуации на украинском направлении - РИА Новости, 26.01.2026
В МИД заявили о деградации ситуации на украинском направлении
Ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к деградации с риском вовлечения в конфликт стран НАТО и расширения его географии, заявил замглавы... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:34:00+03:00
2026-01-26T22:34:00+03:00
2026-01-26T22:34:00+03:00
в мире
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251201/mid-2058932423.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато
В МИД заявили о деградации ситуации на украинском направлении
Гребенщиков: ситуация на Украине может привести к вовлечению НАТО в конфликт