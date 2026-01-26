Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.01.2026 (обновлено: 17:34 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/mid-2070377105.html
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2026
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД
Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:23:00+03:00
2026-01-26T17:34:00+03:00
в мире
оаэ
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_0:71:3240:1894_1920x0_80_0_0_34aa7b39f8652ef2e6342d8154d98f9a.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
оаэ
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e3e12e2cad768a5764676ce9e2130360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, иран, сша, дональд трамп
В мире, ОАЭ, Иран, США, Дональд Трамп
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД

МИД: ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана, говорится в заявлении эмиратского МИД.
"ОАЭ подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, земли или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана", - сообщается в заявлении МИД ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Вчера, 06:24
 
В миреОАЭИранСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала