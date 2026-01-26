Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году
13:56 26.01.2026
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году
Глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:56:00+03:00
2026-01-26T13:56:00+03:00
экономика
китай
индонезия
бразилия
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
экономика, китай, индонезия, бразилия
Экономика, Китай, Индонезия, Бразилия
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году

Поплавский рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году

Красноярский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Красноярский алюминиевый завод. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого государственного регулирования в крупнейших добывающих странах, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.
"Рынок промышленных металлов к январю 2026 года вступил в фазу, которую можно назвать "новой эрой стратегического дефицита". Начало 2026 года ознаменовалось двойным шоком: взрывным спросом со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жестким государственным регулированием предложения в Китае и Индонезии", - рассказал эксперт.
Серебро и золото - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
23 января, 07:23
Ситуацию подогревает макроэкономический фон, где цикл снижения учётной ставки в США и тренд на ослабление доллара превратили сырьевые активы в главный защитный инструмент от инфляции и валютной нестабильности, добавил Поплавский.
Так, медь растет в цене вследствие критического дефицита концентрата на рынке, так как старые месторождения истощаются, а новые проекты добычи не успевают за спросом со стороны мега-датацентров для искусственного интеллекта и расширением глобальных энергосетей.
Кроме того, самым дефицитным металлом в электронной промышленности стало олово, продемонстрировав ралли до 49 412 долларов за тонну, следует из данных платформы Cbonds, которые привел Поплавский. Гражданская война в Мьянме и борьба с нелегальной добычей в Индонезии сократили поставки в мире на 40%, в то время как спрос со стороны сектора электроники вырос из-за восстановления производства чипов.
Аналитик отметил, что также цена на никель поддерживается сокращением квот на добычу металла в Индонезии. Параллельно с этим на рынке лития спрос от систем накопления энергии в Китае и Европе поглотил излишки, а приостановка работы крупных шахт сократила предложение металла на 3% и привело к истощению его запасов.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов опережающими темпами
6 января, 02:57
Алюминий демонстрируют ценовую устойчивость - Китай достиг своего "экологического потолка" в добыче алюминия в 45 миллионов тонн, что делает любые новые мощности в мире критически важными. Кроме того, ограничения поставок сырья (бокситов и глинозема) из-за перебоев в Гвинее и Бразилии, а также энергетических проблем в Китае усилили дефицит на рынке, добавил Поплавский.
Также, по его словам, и цены на цинк поддержали меры стимулирования сектора недвижимости китайского правительства, оживившие спрос на оцинкованную сталь. Кроме того, дефицит концентрата цинка сохраняется несмотря на рост добычи в Бразилии, Конго и России, из-за погодных катаклизмов, блокад и транспортных проблем.
Промышленный металл перестал быть просто сырьем и превратился в жесткую валюту технологического суверенитета, считает он.
"Текущий уровень цен, вероятно, можно назвать новой базовой реальностью. В условиях торговых войн, новых импортных барьеров и глобальной фрагментации рынков безопасность цепочек поставок диктует условия всей мировой экономике, превращая металлы в ключевой инструмент "геополитического влияния", - заключил эксперт.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
6 января, 11:17
 
Экономика Китай Индонезия Бразилия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
