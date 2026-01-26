Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глобальный рынок промышленных металлов столкнулся со стратегическим дефицитом из-за роста спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жесткого государственного регулирования в крупнейших добывающих странах, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.

"Рынок промышленных металлов к январю 2026 года вступил в фазу, которую можно назвать "новой эрой стратегического дефицита". Начало 2026 года ознаменовалось двойным шоком: взрывным спросом со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и жестким государственным регулированием предложения в Китае и Индонезии", - рассказал эксперт.

Ситуацию подогревает макроэкономический фон, где цикл снижения учётной ставки в США и тренд на ослабление доллара превратили сырьевые активы в главный защитный инструмент от инфляции и валютной нестабильности, добавил Поплавский.

Так, медь растет в цене вследствие критического дефицита концентрата на рынке, так как старые месторождения истощаются, а новые проекты добычи не успевают за спросом со стороны мега-датацентров для искусственного интеллекта и расширением глобальных энергосетей.

Кроме того, самым дефицитным металлом в электронной промышленности стало олово, продемонстрировав ралли до 49 412 долларов за тонну, следует из данных платформы Cbonds, которые привел Поплавский. Гражданская война в Мьянме и борьба с нелегальной добычей в Индонезии сократили поставки в мире на 40%, в то время как спрос со стороны сектора электроники вырос из-за восстановления производства чипов.

Аналитик отметил, что также цена на никель поддерживается сокращением квот на добычу металла в Индонезии. Параллельно с этим на рынке лития спрос от систем накопления энергии в Китае и Европе поглотил излишки, а приостановка работы крупных шахт сократила предложение металла на 3% и привело к истощению его запасов.

Алюминий демонстрируют ценовую устойчивость - Китай достиг своего "экологического потолка" в добыче алюминия в 45 миллионов тонн, что делает любые новые мощности в мире критически важными. Кроме того, ограничения поставок сырья (бокситов и глинозема) из-за перебоев в Гвинее Бразилии , а также энергетических проблем в Китае усилили дефицит на рынке, добавил Поплавский.

Также, по его словам, и цены на цинк поддержали меры стимулирования сектора недвижимости китайского правительства, оживившие спрос на оцинкованную сталь. Кроме того, дефицит концентрата цинка сохраняется несмотря на рост добычи в Бразилии, Конго России , из-за погодных катаклизмов, блокад и транспортных проблем.

Промышленный металл перестал быть просто сырьем и превратился в жесткую валюту технологического суверенитета, считает он.