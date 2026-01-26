Рейтинг@Mail.ru
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
Хорошие новости
 
09:00 26.01.2026
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки для обогащения их среды обитания, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 26.01.2026
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки для обогащения их среды обитания, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
На опубликованном видео малайские мишки с удовольствием встречают "подарок" от зоологов и принимаются изучать его. Медведи с интересом нюхают ветки, валяются в них, играют и таскают за собой по всему вольеру.
"Зоологи устроили нашим малайским мишкам еловый SPA-день. Принесли целую кучу веток – и тишина в вольере закончилась. Начались самые важные медвежьи дела: валяться, нюхать, бороться и веселиться", - говорится в сообщении к видео.
Малайские медведи в московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Директор Московского зоопарка показала кадры с малайскими медвежатами
30 апреля 2025, 12:32
 
