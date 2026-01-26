https://ria.ru/20260126/medvedi-2070252899.html
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день - РИА Новости, 26.01.2026
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки для обогащения их среды обитания, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:00:00+03:00
2026-01-26T09:00:00+03:00
2026-01-26T09:57:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070254316_0:70:461:329_1920x0_80_0_0_a4ea6033d75b79ab19f9851d11299361.jpg
https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070254316_0:27:461:373_1920x0_80_0_0_ee5255a532aee7824c88d0a7a1517929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли еловые ветки
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки для обогащения их среды обитания, сообщается в Telegram-канале
столичного зоосада.
На опубликованном видео малайские мишки с удовольствием встречают "подарок" от зоологов и принимаются изучать его. Медведи с интересом нюхают ветки, валяются в них, играют и таскают за собой по всему вольеру.
"Зоологи устроили нашим малайским мишкам еловый SPA-день. Принесли целую кучу веток – и тишина в вольере закончилась. Начались самые важные медвежьи дела: валяться, нюхать, бороться и веселиться", - говорится в сообщении к видео.