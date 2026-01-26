Медведев заявил, что России нужно убедиться в уважении ее интересов США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва должна удостовериться, что Вашингтон готов не на словах, а на практике уважать коренные интересы России в области безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" он отметил, что для возобновления взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями требуются благоприятные условия, прежде всего - базовая нормализация российско-американских отношений.
"Прежде чем выстраивать что-то новое, нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем. Надо удостовериться, что Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение к нашим коренным интересам в области безопасности. И способен на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала", - заявил Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).