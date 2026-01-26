Медведев заявил, что России нужно убедиться в уважении ее интересов США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва должна удостовериться, что Вашингтон готов не на словах, а на практике уважать коренные интересы России в области безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.