Медведев заявил, что России нужно убедиться в уважении ее интересов США - РИА Новости, 26.01.2026
01:03 26.01.2026
Медведев заявил, что России нужно убедиться в уважении ее интересов США
россия
вашингтон (штат)
москва
дмитрий медведев
единая россия
россия, вашингтон (штат), москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва должна удостовериться, что Вашингтон готов не на словах, а на практике уважать коренные интересы России в области безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" он отметил, что для возобновления взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями требуются благоприятные условия, прежде всего - базовая нормализация российско-американских отношений.
"Прежде чем выстраивать что-то новое, нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем. Надо удостовериться, что Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение к нашим коренным интересам в области безопасности. И способен на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала", - заявил Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Медведев назвал условие для диалога России и США по вооружениям
Россия Вашингтон (штат) Москва Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
