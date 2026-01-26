Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
00:58 26.01.2026
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ
Мнение США о якобы недополученной выгоде в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) говорит, что российские переговорщики при составлении... РИА Новости, 26.01.2026
россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, единая россия
Россия, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Единая Россия
Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ

Медведев: мнение США о ДСНВ говорит, что РФ отстояла интересы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мнение США о якобы недополученной выгоде в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) говорит, что российские переговорщики при составлении договора сумели отстоять национальные интересы России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ
00:52
"Весь негатив, который позже стал "прирастать" к ДСНВ, связан не с самим документом, а с последующим поведением американской стороны и событиями вокруг договора. Если в Вашингтоне со временем произошла какая-то переоценка параметров договора и там решили, что они якобы что-то "недополучили" в рамках ДСНВ, это говорит только об одном. О высоком уровне профессионализма российских переговорщиков, которые сумели отстоять наши национальные интересы", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев рассказал о работе над ДСНВ
00:46
 
РоссияВашингтон (штат)СШАДмитрий МедведевВладимир ПутинДональд ТрампЕдиная Россия
 
 
