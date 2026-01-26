Медведев объяснил, что значит мнение США о недополученной выгоде в ДСНВ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мнение США о якобы недополученной выгоде в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) говорит, что российские переговорщики при составлении договора сумели отстоять национальные интересы России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.