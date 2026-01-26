Медведев назвал бессмысленными разговоры о режиме контроля вооружений

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Разговоры на тему нового ограничительного режима по контролю над вооружениями в более широком составе, чем Россия и США, бессмысленны, поскольку сегодня очереди из желающих обсуждать этот вопрос пока нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Что касается возможных многосторонних договоренностей, то очереди из желающих обсуждать некий новый ограничительный режим в более широком составе, чем Россия — США, на сегодня пока нет. Поэтому разговоры на эту тему бессмысленны", - заявил Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о потенциале для многосторонних договоренностей.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения. Американский лидер добавил, что после истечения срока действия ДСНВ США заключат "более выгодное соглашение", включающее Китай.