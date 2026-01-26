Медведев назвал бессмысленными разговоры о режиме контроля вооружений

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Разговоры на тему нового ограничительного режима по контролю над вооружениями в более широком составе, чем Россия и США, бессмысленны, поскольку сегодня очереди из желающих обсуждать этот вопрос пока нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.