Медведев назвал бессмысленными разговоры о режиме контроля вооружений
00:55 26.01.2026 (обновлено: 01:00 26.01.2026)
Медведев назвал бессмысленными разговоры о режиме контроля вооружений
США, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Единая Россия
США, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Единая Россия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Разговоры на тему нового ограничительного режима по контролю над вооружениями в более широком составе, чем Россия и США, бессмысленны, поскольку сегодня очереди из желающих обсуждать этот вопрос пока нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Что касается возможных многосторонних договоренностей, то очереди из желающих обсуждать некий новый ограничительный режим в более широком составе, чем РоссияСША, на сегодня пока нет. Поэтому разговоры на эту тему бессмысленны", - заявил Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о потенциале для многосторонних договоренностей.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения. Американский лидер добавил, что после истечения срока действия ДСНВ США заключат "более выгодное соглашение", включающее Китай.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
