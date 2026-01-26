Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание - РИА Новости, 26.01.2026
00:51 26.01.2026
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание
2026-01-26T00:51:00+03:00
2026-01-26T00:51:00+03:00
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости шире смотреть на проблему ядерного сдерживания в мире в связи с расширением ядерного клуба и не до конца установленного статуса ряда ядерных стран.
"Есть официальные члены ядерного клуба, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми", - отметил Медведев в интервью изданию "Коммерсант", говоря о проблеме ядерного сдерживания.
"С учетом этого на проблему пора взглянуть гораздо шире", - добавил он.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев назвал последствия расширения ядерного клуба
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
