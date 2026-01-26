https://ria.ru/20260126/medvedev-2070231198.html
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости шире смотреть на проблему ядерного сдерживания в мире в связи с... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:51:00+03:00
2026-01-26T00:51:00+03:00
2026-01-26T00:51:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070227773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание
Медведев: на ядерное сдерживание нужно смотреть шире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости шире смотреть на проблему ядерного сдерживания в мире в связи с расширением ядерного клуба и не до конца установленного статуса ряда ядерных стран.
"Есть официальные члены ядерного клуба, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми", - отметил Медведев
в интервью изданию "Коммерсант
", говоря о проблеме ядерного сдерживания.
"С учетом этого на проблему пора взглянуть гораздо шире", - добавил он.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).