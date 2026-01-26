Медведев призвал смотреть шире на ядерное сдерживание

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости шире смотреть на проблему ядерного сдерживания в мире в связи с расширением ядерного клуба и не до конца установленного статуса ряда ядерных стран.