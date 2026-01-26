Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов
00:50 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070231060.html
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля, был результатом взаимовыгодных компромиссов между Россией РИА Новости, 26.01.2026
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля, был результатом взаимовыгодных компромиссов между Россией и США, с обеих сторон его готовили профессионалы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Решение Вашингтона предпринять шаги, которые в итоге подорвали ДСНВ, - это не вина тех, кто готовил и заключал договор. На этапе переговоров обе команды работали профессионально. Соглашение было сложным, многослойным, нетривиальным. Каждый пункт выверялся очень тщательно. Итоговый документ стал результатом реальных компромиссов - равноправных и взаимовыгодных", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что тогда обе стороны прямо признавали - "это классическая ситуация win-win - обоюдный выигрыш".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
00:05
 
