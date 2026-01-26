https://ria.ru/20260126/medvedev-2070231060.html
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля, был результатом взаимовыгодных компромиссов между Россией РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:50:00+03:00
2026-01-26T00:50:00+03:00
2026-01-26T00:50:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070225066.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал ДСНВ результатом взаимовыгодных компромиссов
Медведев: ДСНВ был результатом взаимовыгодных компромиссов России и США