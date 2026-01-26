https://ria.ru/20260126/medvedev-2070230938.html
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание
Многое по-прежнему зависит от России и США в вопросе ядерного сдерживания в мире, хотя и число ядерных стран растет, заявил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:49:00+03:00
2026-01-26T00:49:00+03:00
2026-01-26T00:49:00+03:00
россия
сша
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867c08269a5fd3718c822e21638ca2ae.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070230683.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f007233c5e076e34d0709bcf173e0968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, единая россия
Россия, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание
Медведев: в вопросе ядерного сдерживания многое по-прежнему зависит от РФ и США
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многое по-прежнему зависит от России и США в вопросе ядерного сдерживания в мире, хотя и число ядерных стран растет, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
“От России
и США
по-прежнему очень многое зависит в этой сфере, поскольку по объему ядерных потенциалов это самые крупные страны”, - отметил Медведев
в интервью изданию "Коммерсант
”, говоря о проблеме ядерного сдерживания.
В то же время, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что ядерный клуб в современном мире включает в себя гораздо больше стран, и это “бессмысленно отрицать”.