Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание - РИА Новости, 26.01.2026
00:49 26.01.2026
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание
россия
сша
дмитрий медведев
единая россия
россия
сша
Россия, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многое по-прежнему зависит от России и США в вопросе ядерного сдерживания в мире, хотя и число ядерных стран растет, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
“От России и США по-прежнему очень многое зависит в этой сфере, поскольку по объему ядерных потенциалов это самые крупные страны”, - отметил Медведев в интервью изданию "Коммерсант”, говоря о проблеме ядерного сдерживания.
В то же время, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что ядерный клуб в современном мире включает в себя гораздо больше стран, и это “бессмысленно отрицать”.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
