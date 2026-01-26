Медведев назвал стороны, от которых зависит ядерное сдерживание

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Многое по-прежнему зависит от России и США в вопросе ядерного сдерживания в мире, хотя и число ядерных стран растет, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В то же время, зампред Совбеза РФ подчеркнул, что ядерный клуб в современном мире включает в себя гораздо больше стран, и это “бессмысленно отрицать”.