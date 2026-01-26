Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с ядерным сдерживанием становится только хуже на фоне текущей нестабильности и разлома в мироустройстве, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.