https://ria.ru/20260126/medvedev-2070230683.html
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
Ситуация с ядерным сдерживанием становится только хуже на фоне текущей нестабильности и разлома в мироустройстве, считает зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:48:00+03:00
2026-01-26T00:48:00+03:00
2026-01-26T00:48:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260126/medvedev-2070230094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
Медведев: ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже