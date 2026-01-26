Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
00:48 26.01.2026
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев

Медведев: ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация с ядерным сдерживанием становится только хуже на фоне текущей нестабильности и разлома в мироустройстве, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
“Что же касается в целом ситуации, то она, мягко говоря, не безоблачная. Она становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться”, - отметил Медведев в интервью изданию "Коммерсант”, говоря о проблеме ядерного сдерживания.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Россия Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
