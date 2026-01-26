Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США
00:47 26.01.2026
Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США
Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США
Небольшие шансы для позитивных решений по ДСНВ со стороны США еще остаются, но надо дождаться срока истечения действия договора и посмотреть, будет ли... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:47:00+03:00
2026-01-26T00:47:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
сша
россия
в мире, сша, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США

Медведев: шансы для позитивных решений по ДСНВ со стороны США еще есть

© U.S. Embassy SlovakiaФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшие шансы для позитивных решений по ДСНВ со стороны США еще остаются, но надо дождаться срока истечения действия договора и посмотреть, будет ли содержательная реакция на российскую инициативу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Прежде всего надо дождаться 5 февраля и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу. Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о будущем режима контроля над вооружениями после 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
 
 
