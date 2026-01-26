Медведев оценил шансы на позитивные решения по ДСНВ со стороны США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшие шансы для позитивных решений по ДСНВ со стороны США еще остаются, но надо дождаться срока истечения действия договора и посмотреть, будет ли содержательная реакция на российскую инициативу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«
"Прежде всего надо дождаться 5 февраля и посмотреть, будет ли со стороны США хоть какая-то содержательная реакция на российскую инициативу. Теоретически, если смотреть на календарь, небольшие шансы для позитивных решений еще остаются", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о будущем режима контроля над вооружениями после 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.