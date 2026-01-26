Медведев рассказал о работе над ДСНВ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выработка Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) была командной работой, усилия всех участников впечатляли, как и достигнутый результат, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.