Медведев рассказал о работе над ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
00:46 26.01.2026
Медведев рассказал о работе над ДСНВ
Медведев рассказал о работе над ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев рассказал о работе над ДСНВ
Выработка Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) была командной работой, усилия всех участников впечатляли, как и достигнутый результат,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:46:00+03:00
2026-01-26T00:46:00+03:00
россия
сша
китай
дмитрий медведев
владимир путин
дональд трамп
единая россия
РИА Новости
Новости
россия, сша, китай, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, единая россия
Россия, США, Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Единая Россия
Медведев рассказал о работе над ДСНВ

Медведев: усилия участников и результат работы над ДСНВ впечатляли

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выработка Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) была командной работой, усилия всех участников впечатляли, как и достигнутый результат, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Медведев вспомнил, как будучи президентом РФ, был глубоко вовлечен в переговорный процесс.
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ
00:23
"Хотя, разумеется, это была именно командная работа. И масштаб усилий всех участников действительно впечатлял. Как и достигнутый результат", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев: реализация ДСНВ могла бы расширить диалог с США
00:43
 
РоссияСШАКитайДмитрий МедведевВладимир ПутинДональд ТрампЕдиная Россия
 
 
