00:46 26.01.2026
Медведев заявил, что ДСНВ не утратил своего положительного значения
Медведев заявил, что ДСНВ не утратил своего положительного значения
Медведев заявил, что ДСНВ не утратил своего положительного значения

Медведев: ДСНВ не утратил положительного значения и в последние годы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильный ракетный комплекс "Тополь"
Мобильный ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не утратил своего положительного значения и в последние годы, когда его действие было уже приостановлено, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, Россия в 2023 году была вынуждена приостановить действие ДСНВ, проблема заключалась в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений.
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
00:05
"Тем не менее своего положительного значения ДСНВ не утратил и в последние годы, когда его действие было уже приостановлено. Осознавая это, в 2023 году обе стороны заявили о намерении продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по договору до момента прекращения его существования в феврале 2026 года", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
00:16
 
