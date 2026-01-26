https://ria.ru/20260126/medvedev-2070230094.html
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Человечество не придумало ничего лучше ядерного оружия для гарантированной защиты суверенитета страны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:44:00+03:00
2026-01-26T00:44:00+03:00
2026-01-26T00:44:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260126/realizatsija-2070229934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Медведев: ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Человечество не придумало ничего лучше ядерного оружия для гарантированной защиты суверенитета страны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" Медведев
подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты. В этой связи, зампред Совбеза не исключил, что ядерный клуб будет расширяться.
"Скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало", - подчеркнул он в интервью.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).