Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Человечество не придумало ничего лучше ядерного оружия для гарантированной защиты суверенитета страны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало", - подчеркнул он в интервью.