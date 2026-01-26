Рейтинг@Mail.ru
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
00:44 26.01.2026
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Ничего надежнее ЯО для защиты суверенитета не придумано, заявил Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Человечество не придумало ничего лучше ядерного оружия для гарантированной защиты суверенитета страны, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" Медведев подчеркнул, что текущая нестабильность и образовавшийся разлом в мироустройстве вынуждают страны искать эффективные способы для защиты. В этой связи, зампред Совбеза не исключил, что ядерный клуб будет расширяться.
"Скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало", - подчеркнул он в интервью.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Медведев: реализация ДСНВ могла бы расширить диалог с США
