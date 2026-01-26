https://ria.ru/20260126/medvedev-2070229794.html
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил не спешить с прогнозами о скором возобновлении... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:42:00+03:00
россия
сша
москва
дмитрий медведев
единая россия
Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США
