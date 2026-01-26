Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США - РИА Новости, 26.01.2026
00:42 26.01.2026
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США
2026
россия, сша, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев высказался о возобновлении стратегического диалога Россия-США

Медведев: не стоит прогнозировать возобновление стратегического диалога РФ-США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил не спешить с прогнозами о скором возобновлении плодотворного стратегического диалога России и США, частью которого стали бы и вопросы контроля над вооружениями.
В интервью изданию "Коммерсант" он отметил, что для возобновления взаимодействия России и США в сфере контроля над вооружениями нужна базовая нормализация российско-американских отношений.
Медведев назвал успех ОПК транквилизатором для врагов России
00:38
По его словам, попытки новой администрации США переосмыслить курс в отношении России являются сдвигом в верном направлении, но их успех еще не гарантирован. Москва должна убедиться, что Вашингтон на деле готов уважать интересы РФ в области безопасности, считает зампред Совбеза.
"Поэтому пока нет смысла торопиться с радужными прогнозами относительно скорого возобновления комплексного и плодотворного стратегического диалога Россия-США, частью которого стали бы вопросы контроля над вооружениями", - подчеркнул Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ
00:39
 
РоссияСШАМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
