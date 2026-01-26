Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия в 2023 году была вынуждена приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), проблема заключалась в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, деструктивные шаги администрации бывшего президента США Джо Байдена шли вразрез с основополагающими принципами, заложенными в преамбулу ДСНВ.
"Все это в итоге привело к тому, что в 2023 году Россия была вынуждена приостановить действие ДСНВ. Причем проблема заключалась не в "качестве" самого соглашения, а в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.