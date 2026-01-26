Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
00:39 26.01.2026
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ
Россия в 2023 году была вынуждена приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), проблема заключалась в безответственном... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:39:00+03:00
2026-01-26T00:39:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дмитрий медведев
владимир путин
дональд трамп
единая россия
россия
сша
китай
в мире, россия, сша, китай, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, единая россия
В мире, Россия, США, Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Единая Россия
Медведев рассказал о причинах приостановки действия ДСНВ

Медведев: Россия приостановила действие ДСНВ из-за безответственного подхода США

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия в 2023 году была вынуждена приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), проблема заключалась в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, деструктивные шаги администрации бывшего президента США Джо Байдена шли вразрез с основополагающими принципами, заложенными в преамбулу ДСНВ.
Медведев высказался о возможном заключении СНВ-4
00:05
"Все это в итоге привело к тому, что в 2023 году Россия была вынуждена приостановить действие ДСНВ. Причем проблема заключалась не в "качестве" самого соглашения, а в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
"Золотой купол" в корне противоречит принципам ДСНВ, заявил Медведев
00:16
 
