00:38 26.01.2026
Медведев назвал успех ОПК транквилизатором для врагов России
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал успех российского оборонно-промышленного комплекса транквилизатором для... РИА Новости, 26.01.2026
Медведев назвал успех ОПК транквилизатором для врагов России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал успех российского оборонно-промышленного комплекса транквилизатором для невротиков из клуба врагов России.
В интервью изданию "Коммерсант" он отметил, что если Россию "не слышат" в стратегическом диалоге, касающемся в том числе контроля над вооружениями, она действует соразмерно, добиваясь восстановления паритета - или создает что-то принципиально новое - что надолго "успокаивает" ее врагов.
"Успешная работа российского оборонно-промышленного комплекса — это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
